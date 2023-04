Metrô de BH volta a circular com intervalo de 7 minutos entre viagens

Com o fim da greve dos metroviários, o metrô de Belo Horizonte voltou ao funcionamento normal na manhã desta quarta-feira (5/4). Segundo a concessionária MetrôBH, os trens voltaram a circular com intervalo de sete minutos no horário de pico e, nos demais horários, a cada 15 minutos.

O horário de pico da manhã é das 6h às 8h30 e o da tarde das 16h30 às 19h. As bilheterias do metrô funcionam normalmente das 5h40 às 23h e as estações estarão abertas, diariamente, a partir das 5h15 para quem já possui cartão ou bilhete do metrô.

Aos sábados, o intervalo das viagens é de 15 minutos até as 19h e de 20 minutos no restante do dia. Já aos domingos e feriados, as viagens acontecem a cada 20 minutos.

A concessionária ainda informou a ampliação do horário de funcionamento na Estação Horto na noite de hoje devido a uma partida do Campeonato Sul-Americano na Arena Independência.

Segundo o MetrôBH, a Estação Horto ficará aberta, com bilheteria em funcionamento, até as 23h30. “A medida será tomada como forma de garantir mais conforto ao torcedor no retorno do estádio”.

As demais estações funcionarão após 23h apenas para desembarque. A recomendação da concessionária MetrôBH é que os usuários adquiram seus bilhetes de retorno com antecedência e, assim, evitem as filas.

A tarifa do metrô é R%uFF044,50.