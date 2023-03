Metroviários de BH tem protesto barrado por polícia do DF

Os metroviários de Belo Horizonte foram impedidos de protestar em Brasília, pela Polícia Militar do Distrito Federal. A intenção era chegar ao Palácio do Planalto, mas desde as 9h os militares já faziam o cerco do local impedindo o acesso.

Dois ônibus de trabalhadores metroviários saíram ontem (7/3) de BH rumo à Brasília, depois de assembleias sem acordos. A caravana foi com a intenção de fazer um ato em frente ao Palácio do Planalto para chamar a atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O máximo que os trabalhadores puderam chegar foi em frente ao Congresso, na rua das Bandeiras, onde fizeram o ato e aguardavam posição do Governo.

REUNIÃO EM BRASÍLIA

Uma reunião foi realizada no Ministério Público do Trabalho na tentativa de chegar a um acordo sobre a greve dos metroviários. Além do sindicato, estiveram presentes na reunião várias autoridades públicas, como o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o ministro das Cidades, Jader Filho, deputados e senadores.

Na reunião foi reivindicada a transferência dos funcionários da CBTU BH para outras unidades da CBTU no Brasil ou para outras unidades de empresas federais na Grande BH.

Como meio de acabar com a greve, o sindicato propôs duas alternativas na última assembleia: a criação do Plano de Demissão Voluntária (PDV) aos metroviários e aumentar o prazo de estabilidade na CBTU para o tempo de 5 anos.