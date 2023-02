Metroviários mantêm greve e estações seguem fechadas em BH

A greve dos metroviários de Belo Horizonte, que teve início em 14 de fevereiro, segue mantida, conforme decisão dos funcionários em assembleia que aconteceu neste sábado (25/2) junto ao Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro-MG). É a quinta paralisação em 12 meses.

O pedido dos trabalhadores da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) é que os empregos sejam mantidos junto ao governo federal, depois do leilão que negociou as operações da companhia em dezembro de 2022. No primeiro dia da greve, as estações do metrô na capital mineira fecharam as portas às 20h.

Até o momento, o movimento gera um prejuízo de R$ 6 milhões na operação, conforme levantamento da CBTU. Mesmo com o volume maior de passageiros que era esperado durante os dias de carnaval, os servidores continuaram de braços cruzados.

Em 17 de fevereiro, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 250 mil das contas do sindicato, como informou a CBTU, que alegou que a decisão do TRT-MG, à ocasião, aconteceu no sentido de forçar o respeito à decisão judicial. Ainda assim, a companhia entrou com novos pedidos à Justiça para que o metrô volte a funcionar.