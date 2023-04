MG amplia vacinação contra meningite C com chegada de 400 mil doses

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) prorrogou até 30 de julho a recomendação de imunização de toda a população de 16 anos ou mais contra a meningite C. No entanto, a campanha de vacinação em Belo Horizonte , prevista para terminar neste domingo (30/4), foi encerrada nessa quinta-feira (27) por falta de doses dos imunizantes

Segundo o SES-MG a prorrogação do prazo se justifica pela "pela importância da ação e pela intensa procura pela vacina registrada nos últimos dias". De acordo com a a diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da SES-MG, Marcela Ferraz, a Secretaria já solicitou o Ministério da Saúde o envio de novas doses da vacina Meningocócica C para o atendimento da demanda do Estado. "A previsão é de que 400 mil doses sejam entregues à SES-MG até o dia 2 de maio de 2023 (próxima terça-feira), quando serão conferidas e separadas antes do envio às Unidades Regionais de Saúde do Estado, de modo a dar andamento à estratégia de ampliação", disse.

Além disso, foi ressaltado pelo órgão que, para a manutenção da estratégia de ampliação, é necessário que os munínicios levantem a demanda e solicitem o imunizante à SES-MG para assegurar a disponibilização da vacina para a população.

Falta da vacina

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que aplicou mais de 250 mil doses da vacina contra a meningite C desde o começo da campanha de ampliação temporária do público-alvo.

Em nota, a Prefeitura de Belom Horizonte informou "que recebeu o memorando da Secretaria de Estado de Saúde às 19h desta quinta-feira, dia 27".

A Secretaria Municipal de Saúde reiterou que "segue as diretrizes do Plano Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, e aguarda o envio a Belo Horizonte de doses para definir a estratégia de nova convocação.Cabe ressaltar que as vacinas são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde que as encaminham para os estados que, por sua vez, repassam as doses aos municípios".

Insatisfação da população

Na última quinta-feira (27), muitas pessoas registraram reclamações sobre a demora e a falta de imunizantes em centros de saúde de Belo Horizonte. Diante da alta procura, a campanha, que estava prevista para acabar dia 30 de abril, foi encerrada mais cedo por falta de doses.