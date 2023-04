MG: aulas seguem em escolas estaduais, e governo promete medidas

A Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) informou, nesta segunda-feira (10/4), que as aulas nas escolas estaduais mineiras seguem sendo realizadas normalmente e que todas as supostas ameaças de ataques estão sob investigação das forças de segurança. E também pediram que pais e alunos mantenham a calma.

Com supostas ameaças sendo divulgadas nas redes sociais, a comunidade escolar ficou cercada de incertezas, mas até o momento, não foram detectadas anormalidades nas instituições estaduais, segundo a SEE/MG.

"Ressaltamos a importância de que todos colaborem no enfrentamento às fake news no ambiente escolar e não compartilhem conteúdos de violência relacionados às escolas – principalmente as informações de cunho duvidoso, sem confirmações de fontes oficiais", diz a nota da Secretaria.

As forças de segurança de Minas Gerais informam que não são divulgados números atrelados a possíveis casos de ameaças de massacres em escolas estaduais para preservar as investigações policiais, a identificação e a punição de possíveis autores, visando à proteção da comunidade escolar e da população em geral.