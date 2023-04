MG: criança acusada pela irmã de abuso sexual sofre sessão de espancamento

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa quinta-feira (13/4) resultou na prisão de um homem, de 29 anos, e uma mulher , de 28, suspeitos de praticar o crime de tortura-castigo contra uma criança, de 10, no município de Nanuque, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Os suspeitos são mãe e padrasto da vítima e teriam sido “enganados” pela filha mais nova da mulher, de 4 anos, que fez falsa acusação de abuso sexual contra o irmão.

Polícia diz que menina que morreu em UPA não sofreu violência sexual O caso foi divulgado pela instituição policial nesta sexta-feira (14/4) e – conforme apurado pelos policiais civis da cidade – no dia 28 de março, na casa da família, a filha contou à mãe que o irmão havia tocado nas partes íntimas dela. A mulher então teria “se apoderado de um instrumento de borracha e, mediante excesso dos meios de correção, submeteu o filho de 10 anos a intenso sofrimento físico, causando-lhe diversos hematomas pelo corpo”, explica a Polícia Civil.

Ainda de acordo com a PCMG, o padrasto “ofendeu intensamente a integridade física do enteado, sendo necessária a intervenção da própria mãe da criança para que parasse”. Ambos também teriam ameaçado cortar a mão do menino.

A Polícia Civil acrescenta que o padrasto já tem passagens na polícia por agredir o garoto. Desta vez, considerando a gravidade das novas agressões, a vítima foi conduzida a uma instituição de acolhimento.

Por fim, as autoridades apreenderam o que qualificaram como “instrumento contundente utilizado para agredir a criança”, além de duas armas de fogo e munições de propriedade do padrasto.