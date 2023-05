MG é o estado com mais pontos de exploração sexual de menores nas estradas

Minas Gerais é o estado com mais pontos considerados críticos em vulnerabilidade à exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. São 73, 19 a mais que o segundo colocado, Bahia. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e foram divulgados pelo Fantástico, da TV Globo.

No Brasil, são quase 10 mil pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. Desses, 640 locais são considerados críticos. Para receber essa classificação é necessário que tenham tido flagrantes da exploração sexual de menores na área.

Isso significa que Minas concentra 11,4% dos pontos críticos de exploração sexual de menores nas estradas no Brasil.

A reportagem do Estado de Minas procurou a PRF em busca de detalhes do levantamento e onde ficam esses pontos críticos, mas o órgão afirmou que a divulgação do Projeto Mapear, bem como apresentação de seu detalhamento, ocorrerá no dia 31/5 às 9h, em Brasília, e que “por esse motivo, dados parciais ou totais não serão divulgados antes dessa data”.

Números ilustram barbárie

Neste mês acontece a campanha Maio Laranja , período do ano onde foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 , em 2021 foram notificados cerca de 50 mil casos de violência sexual (não letal) contra crianças e adolescentes de 0 a 17 anos em todo o país.

A maioria desses casos, mais de 45 mil, foi registrada como estupro; outros 1,8 mil como pornografia infantil , além de 733 casos de exploração sexual — quando há utilização do corpo com o objetivo de satisfazer o desejo de terceiro. A exploração sexual (com fins comercial e/ou lucro) é uma das piores formas de trabalho infantil, conforme disposto no decreto 6.481, de 2008.

Maio laranja

campanha Maio Laranja foi instituída nacionalmente por meio da Lei 14.432, de 3 de agosto de 2022. Em Belo Horizonte , a Lei 11.113, de 2018, oficializou o dia Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e o Maio Laranja.

Anteriormente, em função da Lei Federal 9.970, de 2000, o dia 18 de Maio já era considerado o Dia Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A data foi escolhida em alusão ao "Caso Araceli", a menina que aos 8 anos foi raptada, drogada e violentada física e sexualmente por vários dias, antes de ser morta e ter o corpo desfigurado por ácido e abandonado em um terreno baldio, em Vitória, no Espírito Santo.