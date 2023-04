MG: falso funcionário de banco leva cartões de idosos para fazer compras

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) em Ouro Preto, região Central de Minas, acusado de aplicar golpes com cartões de crédito. Conforme as autoridades, o suspeito, natural de Mogi das Cruzes, já teria feito vítimas em outras cidades do estado – como Viçosa, Ubá e Ponte Nova – e integra uma quadrilha de estelionato de São Paulo, que custeou as viagens dele para cometer os crimes.

A suspeita é de que o grupo criminoso, que contaria com ao menos cinco integrantes, estaria utilizando os cartões para realizar compras. Conforme comunicado nesta terça-feira (11/4) pela Polícia Militar, as duas últimas vítimas em Ouro Preto procuraram a PM na quinta-feira passada (6/4). Uma delas, um senhor de 71 anos, estava na porta do Hospital Santa Casa quando recebeu a ligação de uma mulher afirmando ser gerente de um banco.

Essa integrante da quadrilha disse ao idoso que constavam compras realizadas em seus cartões de crédito e que eles haviam sido clonados, sendo necessário recolhê-los. A vítima forneceu o endereço, e o suspeito de 27 anos foi ao local se passando pelo funcionário agendado, identificado com um suposto crachá do banco, para realizar a coleta. O idoso entregou ao golpista quatro cartões.

Também na última quinta-feira, uma mulher de 66 anos foi vítima do mesmo golpe . A filha da idosa disse à polícia que a mãe acabou entregando o cartão de crédito ao homem que foi em sua casa. Segundo a PM, a gerente do referido banco, que teve seu nome utilizado de forma indevida, informou que recebeu várias ligações de clientes naquele dia relatando o mesmo tipo de abordagem.

Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia da Polícia Civil em Ouro Preto quando ia embarcar em um táxi após sair do hotel onde estava hospedado, na Praça Tiradentes.

No quarto do estabelecimento, a polícia encontrou e apreendeu máquinas de cartão, equipamentos eletrônicos, crachás de bancos diversos, extratos e comprovantes de transações bancárias, aparelhos celulares, cordão e pulseira de prata e cartões bancários.