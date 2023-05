MG: homem é morto a tiros e facadas ao ser chamado para ajudar vizinhos

Vítima de emboscada, um homem de 34 anos foi executado a tiros e facadas em Ipatinga, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, nesta sexta-feira (26/5). O homem foi até a entrada de sua casa após ser chamado por vizinhos — momento em que foi surpreendido por dois jovens.

Conforme o registro da ocorrência feito pela Polícia Militar, os suspeitos são dois irmãos, de 17 e 20 anos, que moram perto da casa da vítima, no bairro Iguaçu. Os jovens teriam pedido, anteriormente, auxílio ao rapaz para conseguir de volta um carro, que havia sido apreendido, e foram até a residência dele pata tratar do assunto.

Ao chegar à porta de casa para encontrá-los, a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo . O rapaz tentou fugir ao correr para dentro do imóvel, mas os irmãos o perseguiram, e um deles o acertou com vários golpes de faca. A motivação do crime ainda é desconhecida.