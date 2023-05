MG: homem em situação de rua morre esfaqueado e apedrejado por 5 pessoas

Um homem, de 33 anos, em situação de rua morreu depois de ser agredido com pedradas, pedaços de pau e facadas em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, por um grupo de cinco pessoas. O crime aconteceu na Rua Espírito Santo, no Centro da cidade, na madrugada deste domingo (28/5). Um dos suspeitos foi preso pela Polícia Militar.

Posteriormente, ele foi esfaqueado três vezes nas costas, sendo que as agressões também aconteceram por meio de pauladas e pedradas. A vítima, então, pegou uma faca e avançou sobre os suspeitos tentando se defender, mas acabou ferindo uma testemunha que tentava separar a briga. Segundo a PM, ela teve lesões leves nas costas. À noite, a vítima, quando estava na Rua Ângelo Falci, teria dito que colocaria fogo nas moradias de outras pessoas em situação de rua naquele local. Então, diante da ameaça, ainda conforme o registro policial, os cinco suspeitos do assassinato, que também vivem em situação de rua, se reuniram e, inicialmente, disseram que ali o homem não ficaria mais.

Testemunhas relataram que, mais cedo, no sábado (27/5), a vítima tentou agredir a companheira na Praça da Estação, também na região Central, e os suspeitos do assassinato teriam presenciado a discussão entre o casal.

A morte do homem em situação de rua foi confirmada pela equipe de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda na via.

Na tarde deste domingo, um dos suspeitos das agressões foi preso pela Polícia Militar, que segue tentando localizar os demais envolvidos.