MG: homem que matou ex com 11 facadas por não aceitar término pega 25 anos

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou nesta quinta-feira (1º/6) que um homem foi condenado a 25 anos e oito meses de prisão por ter matado a facadas a ex-companheira no município de Santa Margarida, na Zona da Mata mineira.

Embora divulgada na quinta-feira, a sentença foi proferida na última terça-feira (30/5).

O crime aconteceu em dezembro de 2016, na zona rural do município. À época, segundo o Ministério Público, o homem estava na casa da vítima para visitar o filho e atingiu a ex-companheira com onze golpes de faca.

O casal estava separado há cerca de um mês, e o homem não se conformava com o fim do relacionamento, o que teria motivado o assassinato.

“Ele foi condenado por homicídio, com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Na sentença, foi determinado o início do cumprimento da pena em regime fechado, bem como decretada a prisão do condenado em razão da gravidade do delito”, diz o MPMG, em nota.