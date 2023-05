MG: mãe é flagrada ajudando filho a agredir outro aluno em saída de escola

Uma mulher de 32 anos foi flagrada ajudando o filho dela, de 13, a agredir um adolescente de 14 anos em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, perto da Escola estadual Duque de Caxias, no bairro São Mateus, região central da cidade, onde os garotos estudam. O episódio foi registrado na última segunda-feira (15/5) em vídeo que circula nas redes sociais.

Conforme apurado pela TV Alterosa, no registro da Polícia Militar consta que a mulher é namorada do pai do garoto agredido, sendo que ela e o filho “estariam provocando a vítima de forma frequente”.

Posto fiscal em rodovia que liga MG a São Paulo está abandonado há 6 anos Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente teria levado um soco no rosto, caído no chão e batido com a cabeça. Nesse sentido, a mãe segurou o estudante para que o filho pudesse bater nele. Não há informações sobre o que teria motivado as agressões.

O adolescente foi levado pela Polícia Militar ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), medicado e liberado.

Até o fechamento da reportagem, os suspeitos não tinham sido localizados pelas autoridades.