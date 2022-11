MG: mulher é morta pelo ex-marido na frente dos filhos

Luciene Camargos — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-marido na frente dos filhos dela na cidade de Varjão de Minas, no Noroeste do Estado, na manhã desta quarta-feira (16.nov.22). O homem fugiu.

O caso ocorreu no Bairro Campo Belo 1.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar (PM), Luciene Camargos havia se separado do ex-companheiro há cerca de três meses e morava com os dois filhos, menores de idade.

Segundo a PM, Vilmair Nogueira teria pulado o muro do imóvel e, após a invasão, começou uma discussão. Em seguida, ele esfaqueou Luciene várias vezes na frente dos filhos e fugiu.

Ainda segundo a polícia, Luciene foi socorrida por vizinhos, mas chegou no hospital já sem vida. O corpo foi levado pro Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas.