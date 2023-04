MG: polícia apreende 21 toneladas de sabão em pó falsificado

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu 21 toneladas de sabão em pó falsificado. O produto foi encontrado após um caminhão tombar na BR-262, em Nova Serrana, Região Centro-Oeste do estado. O caso aconteceu na sexta-feira (14/4), conforme divulgado nesta segunda-feira (17/4) pelo órgão.

Cerca de 18 toneladas do produto estavam no interior de um caminhão, além de embalagens e cola para selar as caixas. Dois homens, de 35 e 37 anos, foram presos em flagrante pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.

Ao lado do caminhão, estava uma caminhonete. Nela foram localizadas caixas contendo o produto e R$ 6,5 mil em dinheiro. As investigações apontam que o material seria comercializado com a embalagem de uma tradicional marca do segmento.

Após a apreensão e prisão da dupla, a PCMG identificou o galpão onde o material era armazenado.

No imóvel, que fica Bairro Jardim Europa, foram encontradas outras matérias-primas. Segundo a polícia, foram apreendidos em torno de 5 toneladas de sabão em pó e aproximadamente 10 mil embalagens.

De acordo com o delegado responsável, Diógenes Caldas do Vale, os produtos apreendidos serão submetidos à análise da perícia técnica. “As investigações continuam para completa apuração dos fatos e identificação dos demais envolvidos”, informou a polícia.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

Outras apreensões

Outras apreensões de sabão em pó falsificado já foram realizadas em Nova Serrana. Em junho de 2021, a polícia apreendeu 50 toneladas. Dois meses depois uma fabricação de produção foi fechada na cidade.