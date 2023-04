MG: Secretaria de Saúde investiga caso suspeito de raiva humana

Um caso de raiva humana está sob investigação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), após um homem, de 60 anos, apresentar sintomas da doença no município de Mantena, no Leste de Minas Gerais. Ele é criador de gado e teve contato com um bezerro que estaria com sintomas neurológicos, possivelmente infectado.

Segundo a SES-MG, o produtor rural está internado e segue sendo monitorado, aguardando os resultados laboratoriais para confirmação ou descarte do caso suspeito. Em nota, a secretaria afirmou que está desenvolvendo ações preventivas, entre elas a busca ativa de contactantes para atendimento profilático antirrábico humano.

Em Minas Gerais, casos isolados da doença em humanos ocorrem de forma ocasional. Em 2022, foram registrados quatro casos de raiva humanos. Os quatro pacientes morreram.

Leia mais: Foragido por estuprar adolescentes em Ouro Preto é preso no Paraguai

A raiva é uma zoonose de grave consequência em uma sociedade e com potencial para afetar todos os mamíferos. Trata-se de uma doença infectocontagiosa, causada por um vírus, caracterizada pelo comprometimento do sistema nervoso central, sob a forma de uma encefalite.