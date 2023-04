Mulher e criança de 3 anos morrem em acidente na MGC-135 em MG

Um grave acidente registrado nesta quarta-feira (26.abr.23), na rodovia MGC-135, em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais, resultou em duas mortes e três feridos.

O acidente envolveu dois veículos, um HB20 e uma Fiorino, e infelizmente uma mulher de 27 anos e uma criança de 3 anos não sobreviveram. Os demais ocupantes, incluindo o motorista da Fiorino e o condutor e uma passageira do HB20, ficaram presos às ferragens e foram resgatados com ajuda da aeronave dos bombeiros e da equipe da Concessionária Eco Via 135.

Devido ao impacto, a carga de um dos veículos foi espalhada pela rodovia, o que resultou no fechamento total da via em ambos os sentidos.