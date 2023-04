Micro-ônibus bate em poste, incendeia e fogo alastra para mata

No final da tarde desta quarta-feira (5/4), um micro-ônibus circular, da linha S92, bateu em um poste e começou a pegar fogo. O acidente aconteceu no bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio se alastrou para uma vegetação próxima e, até o momento, 10 pessoas estão feridas. Duas delas precisaram de atendimento do SAMU, por causa de queimaduras.

As primeiras informações dão conta de que uma pessoa passava pela rua Haiti, local do acidente, viu passageiros pulando do veículo e, em seguida, solicitou a presença do Corpo de Bombeiros.

A Cemig foi acionada para apoiar no corte da energia da fiação que rompeu durante o choque com o ônibus. Há uma interrupção parcial no fornecimento dos bairros Belvedere e Sion. Segundo a companhia, após os bombeiros debelarem as chamas, serão feitos os reparos para o restabelecimento da energia aos clientes afetados.

Matéria em atualização.