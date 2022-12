Militares bombeiros ao lado do ver vereador Caporezzo

Na manhã desta sexta-feira (02), a Câmara Municipal de Uberlândia, através do vereador Cristiano Caporezzo, concedeu uma Moção de Aplauso para militares do 5º BBM e integrantes do SIATE que atuaram com bravura e heroísmo no cumprimento de suas atribuições, em especial no resgate e salvamento de pessoas acidentadas.