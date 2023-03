Militares resgatam homem picado por serpente na Serra do Cipó

Um homem de 35 anos foi resgatado no município de Santana do Riacho, a cerca de 100 km de Belo Horizonte , na noite desse sábado (18/3), por ter sido picado por uma serpente. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que efetuou o resgate aéreo, a vítima estaria fazendo uma trilha até a cachoeira Braúnas, no Parque da Serra do Cipó, quando o incidente ocorreu.

O resgate foi feito pela Aeronave Pegasus da PMMG , e houve intensa mobilização para o reconhecimento preciso da localização da vítima com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Com as coordenadas e informações repassadas por familiares e amigos, a equipe de voo noturno se deslocou até o local e precisou realizar o embarque em voo pairado com auxílio de um tripulante para erguer a vítima.

O Comando de Aviação do Estado (COMAVE) é a única Unidade de Aviação Policial no Brasil que mantém turno de serviço 24 horas. De acordo com a PMMG, o resgate da vítima só foi possível graças à disponibilidade de óculos de visão noturna.

Segundo os agentes presentes na missão, em virtude da baixa luminosidade, do local de difícil acesso e de vegetações que se tornam um empecilho para aproximação da aeronave, foi preciso realizar um trabalho criterioso de reconhecimento dos obstáculos e controle de riscos para que fosse possível posicionar corretamente a aeronave.