Minas: 118 cidades estão sob alerta de chuvas fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta nesta quarta-feira (1/3) para chuvas entre 30mm e 60mm por hora e ventos intensos entre 60km e 100km por hora em 118 cidades mineiras. As áreas afetadas são o Oeste e Noroeste de Minas, região Central mineira e o Sul/Sudoeste de Minas.

O Instituto alertou também para a possibilidade de cortes de energia elétrica, descargas elétricas e queda de galhos de árvores durante a chuva.

As recomendações são para abrigar-se em local seguro, evitar uso de aparelhos eletrônicos e, se possível, desligar o quadro de energia. Em caso de dúvidas ou acidentes, é recomendável entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).