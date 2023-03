Minas bate recorde de calor para o mês de março

No fim de semana, diversas regiões de Minas Gerais foram surpreendidas por uma onda de calor. As temperaturas altas, nem tão comuns nesta época do ano, bateram o recorde dos últimos três anos para o mês de março, de acordo com Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“Isso ocorre pelo fato de nos últimos anos as chuvas terem sido mais regulares em março e as nuvens dessas chuvas terem controlado a temperatura. Isso não ocorreu neste ano, que teve escassez pluvial, com predomínio de céu claro, o que favoreceu ao calor. No Vale do Jequitinhonha, algumas cidades chegaram a registrar 37°C”, relata a meteorologista.

Anete comenta que mesmo no outono, a alta temperatura também resulta dos resquícios do verão, já que ainda estamos no início da estação e a transição não acontece de uma vez. A onda de calor causada no fim de semana é proveniente da massa de ar quente e seca que atua na Região Central de Minas Gerais.

A meteorologista projeta que a partir da segunda quinzena de abril as chuvas devem continuar em ritmo escasso e as temperaturas vão ficar mais amenas no período da manhã e noite, com calor elevado à tarde.

No mês de maio, a projeção é de frio em Minas para manhã, tarde e noite.