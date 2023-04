Minas ganha programa para resgatar cães e gatos de rua

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) lançou, nesta quinta-feira (27/4), o Programa Estadual de Resgate Animal. A iniciativa traz o investimento de R$ 1,5 milhão nas ações de prefeituras e instituições que resgatam cães e gatos abandonados e oferece suporte para animais de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O destino do dinheiro investido é determinado depois da publicação de editais para selecionar os municípios e organizações que serão beneficiados. Depois, o Governo de Minas Gerais repassará os recursos por meio de uma emenda parlamentar, para que os contemplados comprem veículos de apoio para as operações de resgate.

"Nesse primeiro momento, lançamos o edital com a previsão de repasse de R$ 1,5 milhão para aquisição de 12 veículos, sendo seis para ONGs e seis para prefeituras. Esses carros são um instrumento de extrema importância, uma vez que facilitam e agilizam as ações, salvando as vidas de muitos cachorros e gatos", explicou o subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento da Semad, Rodrigo Franco.

O evento de lançamento do programa contou com a participação de figuras importantes para a causa animal, como gestores municipais, autoridades e representantes de organizações não governamentais (ONGs). A novidade tem o objetivo de incrementar os programas estaduais "Conheça Seu Amigo" e "Esterilização de Animais Domésticos".

Programa Estadual Conheça Seu Amigo

A iniciativa faz o uso de microchips de implantação subcutânea para identificar e rastrear animais de rua, que moram em casas de famílias de baixa renda ou sob a tutela de organizações da sociedade civil e lares temporários. O objetivo é controlar a população de cães e gatos nestas situações.

Diante disso, a Semad entregou cerca de 40 mil microchips e leitores a 38 municípios selecionados pelo Programa Estadual Conheça Seu Amigo. A entrega é fruto do segundo edital do projeto, lançado em novembro de 2022. Com essa ferramenta, é possível monitorar a eficiência das políticas públicas voltadas aos animais.

Programa Estadual de Esterilização de Animais Domésticos

O projeto promove a castração de cachorros e gatos, o que é importante para controlar a população de animais abandonados e garantir a saúde dos pets das famílias de baixa renda, destaca o governo. De dezembro de 2019, ano do início do programa, até dezembro de 2022, 165 mil castrações foram realizadas. Só no primeiro trimestre de 2023, foram castrados 8.263 animais.