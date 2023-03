Minas Gerais pode ter mais 16 pedágios até o fim do ano

Minas Gerais poderá ter mais 16 praças de pedágio até o fim do ano. Os pontos de cobrança serão instalados no Triângulo Mineiro e no Sul de Minas, onde dois lotes de estradas foram concedidos à iniciativa privada. A operação das empresas, ambas integrantes do consórcio Infraestrutura MG, começou neste ano e deve cumprir com prerrogativas antes de poder fazer as cobranças.

O consórcio Rodovias do Triângulo começou a operar em 24 de fevereiro. A empresa é responsável por operação, manutenção e monitoramento de 627,4 quilômetros de rodovias pelos próximos 30 anos. O contrato prevê o investimento de R$ 3,2 bilhões em obras de estrutura, como adequação de pontes e viadutos, duplicações e melhorias de acessos. Outros R$ 2,6 bilhões são para serviços aos usuários das vias.

Leia também:BH amplia vacinação infantil contra a COVID-19; saiba mais O início da cobrança dos oito pedágios previstos está condicionado ao cumprimento de serviços iniciais, que a concessionária espera completar nos próximos nove meses. Cabe à concessionária divulgar as datas exatas do início do funcionamento das praças. De acordo com o consórcio Rodovias do Triângulo, a tarifa será de R$ 11,48, conforme previsto no edital de concessão.

O lote concedido no Triângulo Mineiro contempla 16 municípios: Água Comprida, Araguari , Araxá, Conceição das Alagoas, Estrela do Sul, Indianópolis, Iraí de Minas, Monte Carmelo , Nova Ponte, Patrocínio, Perdizes, Planura, Romaria, Santa Juliana, Uberaba e Uberlândia.

Os pedágios serão instalados nos seguintes pontos:

CMG-452 – Uberaba

BR-452 – Perdizes

BR-365 – Patrocínio

BR-365 – Araguari

CMG- 462 – Patrocínio

LMG – 798 – Nova Ponte

MG-190 – Nova Ponte

MG – 427 – Água Comprida

Sul de Minas

O segundo lote foi concedido para a Rodovias do Sul de Minas, que começou a operar na última sexta-feira (3/3). O contrato prevê que a empresa passa a ser responsável pela manutenção, conservação e monitoramento de 454,3 quilômetros de estradas pelos próximos 30 anos.

A concessionária deve investir aproximadamente R$ 2 bilhões em obras de infraestrutura. Segundo o governo do estado, a recuperação da BR-459 na altura de Senador José Bento deve ser a prioridade da empresa. O trecho foi interditado pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) após temporais que assolaram a região no fim de janeiro.

Segundo a Rodovias do Sul de Minas, os trabalhos de manutenção das estradas concedidas já começaram. As intervenções fazem parte das medidas iniciais previstas em contratos e visam melhorar as condições viárias.

As operações de manutenção emergencial do pavimento acontecem na MG-290 em Pouso Alegre; na MG-295 em Inconfidentes; na MG-173, de Santa Rita do Sapucaí a Conceição dos Ouros; e na BR-459 em Pouso Alegre. Na MG-173, nesta sexta-feira (10/3), haverá operação pare/siga entre Conceição dos Ouros e Paraisópolis e, no sábado (11/3), entre Paraisópolis e Gonçalves.

Os oito pedágios que serão instalados nos trechos concedidos à Rodovias do Sul de Minas terão valor de R$ 8,32, conforme previsto em edital. Eles serão instalados nos seguintes pontos:

BR-459 – Caldas

BR-459 – Congonhal

BR-459- Santa Rita do Sapucaí

CMG-146 – Poços de Caldas

BR-173 – Gonçalves

MG-290 – Borda da Mata

MG-290 – Ouro Fino

MG-459 – Monte Sião

Os lotes de estradas no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro fazem parte do Programa de Concessões Rodoviárias do governo de Minas Gerais. A entrega da administração de estradas sob gestão do estado à iniciativa privada fazem parte da pauta de projetos prioritários definidos pelo governador Romeu Zema (Novo) junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) ainda no ano passado.

Em documento enviado à equipe de transição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a Seinfra citou especificamente os dois lotes como forma de desenvolvimento da infraestrutura das regiões.

“Tendo em vista os benefícios que podem ser trazidos pelo desenvolvimento da infraestrutura rodoviária, destacam-se a concessão dos lotes do Triângulo Mineiro e do Sul de Minas, do Rodoanel Metropolitano e o destravamento do processo da MG-424. Em relação às obras realizadas pelo Estado, está em andamento o Provias – maior programa de manutenção e pavimentação de estradas mineiras da última década sob responsabilidade do DER-MG”, apontava o documento.