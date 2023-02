Minas Gerais recebe 180 mil doses de vacina para menores de 4 anos

Chegaram a Minas Gerais, na noite desta quinta-feira (2/2), 180 mil doses da vacina infantil contra a COVID-19. Os imunizantes da Pfizer vão agora para os municípios, com destino ao público alvo: crianças de 6 meses a 4 anos que vão receber a primeira ou segunda dose.

O envio pelo Ministério da Saúde marca o início da Campanha Nacional de Vacinação do novo governo, cuja primeira etapa é ampliar a cobertura dos grupos prioritários. As crianças não fazem parte do público alvo anunciado pelo Ministério, mas tem a menor a cobertura da segunda dose entre os demais grupos — 18,2% em BH, sendo que 89,1% da população geral já está protegido por ela.

A Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e a regional de Coronel Fabriciano receberam as vacinas ainda hoje. As demais regionais de saúde vão receber o imunizante a partir desta sexta-feira (3/2), informou a Secretaria Estadual de Saúde.

Uma nota técnica do Ministério da Saúde publicada recentemente definiu que, a partir de agora, as crianças de 6 meses a 4 anos que já foram vacinas com a Pfizer Kids devem receber, ao todo, 3 doses do mesmo imunizante. As que serão vacinadas pela primeira vez, também, com o intervalo previsto entre elas.

Retomada na capital

retomada da vacinação dos menores de 4 anos na capital começa nesta segunda-feira (6/1), anunciou a Prefeitura de Belo Horizonte. Todos os postos de saúde vão receber o imunizante.

Os pais ou responsáveis devem levar o bebê ao centro de saúde com documento de identificação com foto, certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Caso um terceiro leve a criança, é preciso apresentar um termo de autorização assinado pelos pais.