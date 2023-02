Minas Gerais recebe 32.400 doses da vacina polivalente contra COVID-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) informou que recebeu, nessa terça-feira (7/2), 32.400 doses da vacina Pfizer bivalente contra as novas variantes da COVID-19. O lote é o primeiro da campanha de vacinação, cuja nova etapa, em 27 de fevereiro, prevê mais uma dose do imunizante para grupos prioritários.

bivalente funciona como se duas vacinas fossem aplicadas ao mesmo tempo, e é a principal aposta das autoridades de saúde para proteger os grupos expostos a maior risco. Esse lote, em especial, traz a proteção contra as novas variantes da COVID-19, responsáveis pelas ondas mais recentes.

“A vacina bivalente inclui RNA que codifica a proteína ‘spike’ da cepa original de SARS-CoV-2 e da Ômicron e variantes BA.4 e BA.5”, explica a coordenadora Estadual do Programa de Imunizações da SES-MG, Josianne Gusmão.

As doses serão armazenadas na central da Rede de Frio, em Belo Horizonte, e a distribuição aos municípios será feita no fim do mês, segundo a secretaria.

A distribuição das vacinas segue orientação do Ministério da Saúde através da Nota Técnica nº 1/2023. Serão contemplados, no primeiro momento, os grupos prioritários, em cinco fases:

Fase 1: pessoas com 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente.

Para receber o novo imunizante, a pessoa deve ter tomado ao menos duas doses da vacina monovalente (a mais comum), ter mais de 12 anos e pertencer a algum desses grupos. A aplicação é de responsabilidade dos municípios.

*Estagiário sob supervisão