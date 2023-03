Minas proíbe feiras e exposições com aves e suínos

O governo de Minas Gerais, por meio do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), suspendeu a participação de aves e suínos em feiras, exposições, torneios e quaisquer eventos que promovam a aglomeração de animais . A medida, anunciada nesta terça-feira (14/3), deve durar 90 dias e pretende prevenir riscos de surtos de gripe aviária.

A suspensão inclui quaisquer espécies de aves: ornamentais, passeriformes, silvestres, comerciais ou domésticas.

“A portaria determina a proibição das aglomerações das aves porque a principal forma de transmissão da influenza aviária é o contato entre os animais. Dessa forma, evitamos a disseminação da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP – vírus H5N1). Recentemente, foram registrados muitos focos de transmissão na Argentina”, explicou a fiscal do IMA, Izabella Hergot.

Casos são registrados no mundo

Foram confirmados dois casos de infecção humana por gripe aviária A (H5N1) no Camboja, motivo de alerta internacional.

Casos de gripe aviária também foram registrados em países da América do Sul como Uruguai, Argentina, Colômbia, Equador, Venezuela, Peru e Chile.

No Brasil, ainda não foram registrados casos da doença. Outros estados que também são polos de avicultura adotaram a medida preventiva.

Granjas terão vigilância intensificada

Ainda segundo a fiscal Izabella Hergot, as fiscanlizações em locais de criação de animais serão ampliadas. “A intensificação das ações de vigilância inclui a testagem de amostras coletadas de aves de subsistência criadas em locais próximos a sítios de aves migratórias para monitorar a circulação viral”, detalha.

Segundo o Instituto, reuniões estão sendo realizadas em parceria com a Seapa (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e com o Emater-MG com servidores da Associação dos Avicultores de Minas Gerais, do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado de Minas Gerais, Ministério Público, IBAMA, Secretaria de Saúde e Secretaria do Meio Ambiente no intuito de orientar sobre como proceder mediante possíveis casos de influenza aviária.

A notificação de qualquer caso suspeito pode ser feita na unidade mais próxima do IMA ou através do Whatsapp (31) 8598.9611. “Quanto mais rápido o IMA tiver ciência de uma possível suspeita de ocorrência de influenza aviária, mais rápida será a nossa ação para sanar o problema”, ressalta Izabella.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria