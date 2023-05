Minas registra a 4ª explosão de caminhão-tanque em maio

A explosão de um caminhão-tanque de combustíveis e a interdição total do Km711 da BR-040, em Barbacena, na manhã desta quinta-feira (11/05) é a quarta ocorrência do tipo em Minas neste mês de maio. Outros três veículo de caraga de produtos perigosos explodiram einterditaram rodovia por várias horas no estado, a exemplo de acidente em 1º de maio que deixou a BR-381 fechada por 23 horas.

A carreta-tanque tinha uma carga de 44 millitros de óleo diésel, tombou ao fazer uma curva, se incendiou e depois explodiu. O motorista foi socorrido pela concessionária Via-040.

A unidade de Barbacena do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionada, interditou os dois sentidos da via e inciou o combate às chamas que se seguiram à explosão.

Para se ter uma ideia da dificuldade desse combate, o volume transportado pelo caminhão-tanque daria para abastecer 147 carretas de pequeno porte (tanque de 300 litros) que se enfileiradas (média de 14 metros de comprimento) cobriram pouco mais de 2 quilômetros de extensão.

O acidente ocorreu entre a entrada da zona urbana de Barbacena, antes da ponte sobre o Rio das Mortes, e a MG-448, que liga o município a Santa Bérbara do Tugúrio, nas regiões de Palmas da Mantiqueira e Costas da Mantiqueira, cortadas pela BR-040.

Outros casos

O mais recente acidente registrado nesse segmento ocorreu em 1º de maio de 2023, quando o baú refrigerado de um caminhão que transportava cortes de frango se soltou do cavalo de aço e parou no meio da rodovia BR-381, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Uma outra carreta transportando 23 mil litros de combustíveis que vinha atrás não conseguiu desviar ou frear e bateu em cheio no baú refrigerado, matando o motorista, explodindo e iniciando um volumoso incêndio.

Mesmo as chamas tendo sido controladas naquele mesmo dia, o trabalho de resfriamento dos tanques de combustíveis dos veículos de transporte de cargas foi tão árduo que só foi finalizado um dia depois deixando a Rodovia da Morte quase 24h interditada.

No dia 9 de maio de 2023, uma batida entre caminhão-tanque e carro deixou a rodovia BR-251 interidtada por 10 horas após a explosão do veículo de carga. O acidente, quqe resultou na morte do caminhoneirode 29 anos,. ocorreu na zona rural de Curral de Dentro, no Norte de Minas.

No dia seguinte, 10 de maio de 2023, uma carreta tanque que transportava cimento asfáltico de petróleo se envolveu em um acidente com outros quatro veículos, entre eles um ônibus, pegou fogo e explodiu, na BR-365, na altura de Monte Carmelo, próximo ao trevo de Celso Bueno, na região mineira do Alto Paranaíba.

Ninguém se feriu, mas a pista ficou completamente interditada, sendo liberada aos poucos após o controle das chamas que durou cerca de 8 horas. A carga de cimento asfáltico de petróleo seguia de Belo Horizonte para Porto Velho (RO).

Cargas perigosas

Um estudo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre o transporte de produtos perigosos em rodovias federais de Minas Gerais feito em 2013 já constatava problemas em se transportar cargas perigosas, inflamáveis e explosivas pelas estradas.

De acordo com o levantamento, " existem problemas relacionados à falta de documentação, ao excesso de velocidade e às condições inadequadas dos veículos. Além disso, foram identificadas irregularidades em relação às exigências de segurança nas empresas que realizam o transporte".

Outro estudo do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sobre o risco de acidentes no transporte de produtos perigosos, publicado na Resvista Transportes, mostra que os acidentes mais graves com produtos perigosos estão concentrados nas regiões metropolitanas (de Belo Horizonte e Ipatinga), e grandes cidades onde há maior circulação de veículos e concentração de atividades industriais.