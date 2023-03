Minas tem 195 cidades em alerta para tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (20/3), alerta de tempestade com possibilidade de queda de granizo em 195 municípios de Minas Gerais. Nas cidades em alerta, pode ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com incidência de ventos intensos (40/60 km/h). Os alertas são válidos até as 10h desta terça-feira (21/3).