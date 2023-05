Minas:130 cidades estão em situação de emergência pela seca; veja lista

A pouco mais de um mês para a chegada do inverno e também do clima mais seco, o governo de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, decretou situação de emergência em 130 cidades mineiras por causa da seca.

Os municípios foram incluídos na listagem nessa quinta-feira (11/5) e estão, principalmente, nas regiões Norte e Noroeste do estado. Por meio de nota, a Defesa Civil Estadual afirmou que objetivo é agilizar os trâmites burocráticos e apoiar as cidades que historicamente são atingidas por esse fenômeno.

No momento, o decreto está em fase de reconhecimento por parte do governo federal, mas os municípios já passam a ter o aporte do Estado para combater os obstáculos provocados pela seca.

A Defesa Civil Estadual também reitera seu papel de ajudar a população e os municípios a passar pelas adversidades causadas pelo período de seca.

Por isso, o órgão já tem em andamento um chamamento público para distribuição de kits contendo uma viatura 4×4, um notebook, uma trena digital e coletes reflexivos para as cidades.