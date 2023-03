Mineira foragida por matar e queimar homem é presa nos EUA

A mineira Lenara Aparecida Pereira Sandoval, de 29 anos, foi presa na cidade de Quincy, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, na segunda-feira (27/2). A brasileira estava foragida desde 2019 por um crime cometido em 2013 na cidade natal dela, Campos Altos.

A prisão foi feita pelo “ Immigration and Customs Enforcement" (ICE), equivalente à Receita Federal dos Estados Unidos. Lenara havia sido condenada a 17 anos de prisão em 2021, no Brasil.

“Fugitivos criminosos condenados por crimes hediondos em seu país de origem não podem fugir da justiça se escondendo em nossas comunidades”, comentou Todd Lyons, oficial de Operações de Execução e Remoção (ERO) de Boston.

A ERO declarou que, em 2021, Sandoval buscou alteração no seu status de imigração, mas não havia informado sobre suas acusações criminais na época. Ao deixar de divulgar essas acusações de forma fraudulenta, ela violou os termos da mudança em seu status de imigração.

Até o momento, ela está sob custódia do Departamento de Imigração e Alfândega (ICE) dos EUA, aguardando o resultado de uma audiência no tribunal de imigração. Com base nesse resultado, o ERO tomará as medidas cabíveis.

Sobre o crime

Condenada por crime hediondo, cometido em em dezembro de 2013, Lenara e outra mulher mataram um homem no km 596 da BR-262, em Campos Altos, e depois atearam fogo ao corpo.

Segundo o processo, a vítima iria se encontrar com Lenara e com a outra condenada para um “programa”. Contudo, o homem se recusou a pagar o valor completo acertado, o que provocou o homicídio.

