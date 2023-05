Mineira ganha US$ 10 mil em sorteio do youtuber mais popular do mundo

Uma mineira, identificada como Polyane, foi uma das dez pessoas a vencer o sorteio de aniversário do youtuber Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast. O prêmio oferecido para cada uma foi de US$ 10 mil, o equivalente a quase R$ 50 mil, de acordo com a atual cotação do dólar.

MrBeast é o criador de conteúdo mais popular do YouTube atualmente. Além disso, ele possui a maior fortuna de acordo com a Forbes, estimada em US$ 500 milhões.