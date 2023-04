Mineiro e paulista procurados pela Interpol são deportados dos EUA

Dois brasileiros que estavam foragidos, um natural de Belo Horizonte e o outro de Araujá, em São Paulo serão presos pela Polícia Federal (PF) na noite desta sexta-feira (14). Os procurados internacionais foram deportados em voo que partiu da Louisiana, no Estados Unidos.

Segundo a PF, o foragido natural de São Paulo, hoje com 41 anos, tem um mandado de prisão preventiva. Ele é acusado de matar uma mulher a facadas, em fevereiro de 2021. A decisão do mandado foi emitida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Descanso, em Santa Catarina. O nome dele foi incluído na lista de procurados internacionais da Interpol em julho de 2022.

Já o procurado mineiro, com 26 anos, foi condenado a uma pena de mais de três anos e meio de prisão, pois em 2015, o foragido roubou o celular de uma vítima mediante o uso de força física. A decisão da condenção foi expedida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares. O seu nome foi incluído na lista de captura internacional em junho de 2020.

Ainda de acordo com o comunicado, os dois foram detidos em solo estadunidense pela U.S Immigration and Customs Enforcement (ICE), a autoridade de imigração dos Estados Unidos, por estarem em desacordo com as normas migratórias do país. Após a prisão, os foragidos farão o exame de corpo de delito e serão conduzidos para o Complexo Penintenciário Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde ficarão à disposição da Justiça.