Mineiro ganha na Justiça direito de plantar maconha em casa para tratamento

Um homem, que sofreu um grave acidente de moto, ganhou na Justiça o direito de cultivar a planta cannabis sativa para fins medicinais. A decisão é do desembargador Henrique Abi-Ackel Torres, da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ( TJMG ), por meio de habeas corpus preventivo.

O tribunal não informou em qual cidade o rapaz mora e quando a decisão foi assinada. Vale dizer que o direito foi concedido em caráter liminar, e o julgamento do mérito ainda será realizado. O processo tramita em segredo de Justiça.

Em 2013, o homem quebrou o braço e o fêmur ao sofrer um acidente de moto. Desde então, ele convive com as com sequelas que afetaram sua saúde física e mental, segundo o TJMG.