Mineiro ‘Pedrinho Matador’, o maior serial killer do Brasil, é assassinado

O mineiro Pedro Rodrigues Filho, conhecido como 'Pedrinho Matador', foi morto na manhã deste domingo (5), no Bairro da Ponte Grande, em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Considerado o maior serial killer do Brasil, Pedrinho Matador tinha hoje 68 anos e era natural de Santa Rita do Sapucaí.

Segundo as primeiras informações, homens encapuzados que estavam em um carro passaram atirando. Foi aí que a notícia da morte do matador começou a ser divulgada nas redes sociais.

O criminoso costumava dizer que teria matado cerca de 100 pessoas ao longo da vida, inclusive o próprio pai, aos 20 anos, dentro da prisão onde os dois cumpriam prena, depois que descobriu que o pai havia esfaqueado a mãe do matador. Dizia também que havia vivido mais tempo na prisão do que em liberdade. Ele chegou a ser condenado por 71 crimes, sendo a maioria das vítimas os próprios presidiários de cadeias por onde passou.