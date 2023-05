Mínimas na Grande BH vão oscilar entre 9ºC e 12ºC nesta sexta; veja lista

Estado de Minas junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as mínimas podem oscilar entre 9ºC e 12ºC. As baixas temperaturas vão atingir as 34 cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte nesta sexta-feira (19/5). Conforme levantamento dojunto ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as mínimas podem oscilar entre 9ºC e 12ºC.

As cidades de Jaboticatubas, Nova Lima e Rio Acima são as que vão registrar as menores temperaturas: 9°C. Por outro lado, nos 34 municípios da Grande BH, as máximas oscilam entre 23ºC e 27ºC.

Em Belo Horizonte, os termômetros dever marcar 10ºC, mas a temperatura pode chegar a 27ºC no decorrer do dia. O dia será de céu claro, com tempo seco na parte da tarde. Nesta quinta-feira (18/5), a capital mineira registrou sensação de -3,7°C

Frio em BH e outras regiões de Minas vai até quando? Veja a previsão Em casos de baixas temperaturas, a Defesa Civil orienta que as pessoas bebam bastante água; evitem banhos com água quente para não potencializar o ressecamento da pele; realizem atividades físicas utilizando agasalho; procurem um especialista em caso de problemas respiratórios; e mantenham as janelas abertas em ambientes fechados, evitando, deste modo, a propagação de doenças típicas desta época do ano.

Confira as máximas e mínimas para as cidades da Grande BH nesta sexta (19/5)