Missa da Unidade, em BH, reúne 400 padres e tem a bênção dos santos óleos

As solenidades da Semana Santa começam, nesta quinta-feira (6), com a tradicional Missa da Unidade, na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Nordeste de Belo Horizonte Presidindo a celebração, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo falou sobre o ataque a uma creche em Blumenau (SC), com o assassinato de quatro crianças a golpes de machadinha. "O coração da Igreja está ferido. São crianças e famílias vítimas da violência, pessoas que deveriam ser amadas e não alvo de agressão", afirmou o arcebispo, que é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Como mensagem para o domingo de Páscoa, dom Walmor destacou que só o amor a Deus e aos semelhantes e o compromisso com os pobres e sofredores podem curar o mundo e vencer desafios e dificuldades." Nota de Dom Walmor A mente humana, capaz de realizar maravilhas, é também vulnerável, falha e, muitas vezes, tentada pelo mal. O assassinato de crianças em uma creche em Blumenau (SC) é golpe forte no nosso coração, que se une à tristeza das famílias enlutadas. Somos todos convocados a reagir, buscando superar as nossas próprias vulnerabilidades, que levam a adoecimentos humano-espirituais. Em plena Semana Santa, o assassinato de quatro crianças expõe a face de uma civilização adoecida. Neste tempo de meditação e oração sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus, dedicarei preces àqueles que enfrentam a dor de sepultar seus filhos. Deus conceda-lhes a fé na ressurreição, esperança de que, um dia, todos irão se encontrar no Reino Definitivo.

Diamantina recebe 5 mil visitantes durante a Semana Santa

Vai viajar na Semana Santa? Confira o mapa de risco nas estradas em MG Para a celebração da Missa da Unidade, estão presentes na Catedral mais 400 padres da Arquidiocese de Belo Horizonte, os quais vão renovar seus votos de serviço à Igreja, e mais dois fiéis de cada comunidade de fé. As músicas da celebração, algumas em latim, são entoadas pelo coral de seminaristas da Arquidiocese de BH, sob a regência do padre Higo Dias.

Com 41 anos de vida sacerdotal, o padre José Geraldo Sobreira, titular da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, disse estar feliz com a renovação dos votos e o fortalecimento do serviço na Igreja.

SANTOS ÓLEOS Um momento especial da Missa da Unidade está na bênção, pelo arcebispo, dos óleos que serão partilhados com todas as paróquias da Arquidiocese de BH para as celebrações dos sacramentos: batismo, crisma e unção dos Enfermos. Segundo a Arquidiocese, são abençoados 70 litros de óleo de oliva.

Durante a missa, os fiéis das comunidades de Fé reafirmaram a devoção. "Gosto de participar desta comunhão, das cerimônias da Semana Santa ", disse a artesã Isabel Cristina Henrique de Carvalho, de Contagem.

LAVA-PÉS Ainda hoje, às 19h30, haverá, na catedral, missa com o rito de lava-pés, presidida por dom Walmor. Na noite de quinta-feira, a Igreja rememora a última ceia de Jesus, quando Cristo lava o pé de seus discípulos, indicando o caminho do serviço e da humildade. Na última ceia, ao partilhar o pão e o vinho, Jesus também institui o sacramento da Eucaristia, a sua presença no pão e vinho consagrados. A catedral fica na Rua Campo Verde, 165, Bairro Juliana, Região Norte de BH.

Programação na Arquidiocese de BH

Quinta-feira (6)

Às 19h30 – Solene Celebração Eucarística da Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio e Rito do Lava-pés, na Catedral Cristo Rei, na capital.

Sexta-feira (7)

Às 4h da madrugada, tem a caminhada, em Sabará, na Grande BH, da Igreja São Francisco até a Capela do Bom Jesus, no Morro da Cruz.

Às 7h, na Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH, tem via-sacra no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade.

Às 18h, na Praça da Liberdade, em BH, tem via-sacra encenada pela juventude redentorista. Em seguida, procissão até a igreja da Boa Viagem, com a imagem de Nosso Senhor Morto.

Às 19h30, em Santa Luzia, na Grande BH, tem o Sermão do Descendimento da Cruz e o Canto da Verônica, no adro do Santuário Santa Luzia, seguindo-se a Procissão do Enterro, com as imagens centenárias.