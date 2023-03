Mistério: corpos carbonizados são encontrados em casa

Um incêndio em uma residência no Centro de Itaúna, município da Região Central de Minas Gerais, provocou a morte de dois homens, que foram encontrados carbonizados neste domingo (12/3).

A corporação foi acionada por vizinhos, que viram o imóvel em chamas. O fogo, que estava concentrado em um quarto da casa, atingiu um colchão e a porta do cômodo.

Depois de controlar o incêndio, os militares encontraram os dois corpos parcialmente carbonizados. As duas vítimas ainda não foram identificadas.

As causas do incêndio também não foram esclarecidas e somente deverão ser conhecidas depois da finalização do trabalho da perícia da Polícia Civil (PCMG).