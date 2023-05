Monte Carmelo — PM prende homem furtando roupas de loja

A Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo de 39 anos estava cometendo furtos em Monte Carmelo, direcionando seus alvos a mercearias e lojas de vestuário.

Com base nessas informações, a Polícia Militar iniciou a vigilância do suspeito, que foi avistado por uma equipe ao sair de uma loja de roupas no Bairro Belo Horizonte, em 23 de maio, por volta das 14h20.

Após deixar a loja, o suspeito foi abordado e, durante a revista, os policiais notaram que ele estava vestindo duas calças jeans e duas bermudas jeans por baixo da calça. Além disso, ele carregava dois pares de chinelos novos.

Após entrar em contato com a loja, foi confirmado que o suspeito havia acabado de furtar esses produtos.

Diante dos acontecimentos, o suspeito foi preso em flagrante delito e levado à Delegacia de Polícia, juntamente com os itens furtados recuperados.