Monte Verde registra 1,6ºC, a terceira menor temperatura do país

Minas Gerais registrou nesta segunda-feira (15/5) a manhã mais fria do ano, em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul do estado, onde a temperatura mínima ficou em 1,6ºC.

No dia anterior, domingo de Dia das Mães (14/5), os termômetros haviam marcado 2,7ºC em Monte Verde.

Das seis menores temperaturas registradas no país, Minas Gerais integra a lista com duas localidades, Monte Verde e Caldas, também no Sul do estado, em que a mínima registrada foi de 3,2ºC.

Frio deve persistir

De acordo com o meteorologista do Inmet, Claudemir de Azevedo, as temperaturas mínimas no estado e na capital mineira devem continuar baixas devido à presença e atuação de uma massa de ar frio sobre a Região Sudeste do Brasil. Com isso, as temperaturas mais baixas devem permanecer pelo menos até o próximo fim de semana.

"A massa de ar frio deve persistir nos próximos dias e vai manter as temperaturas mais baixas pelo menos até domingo. É comum [queda nas temperaturas], nessa época de outono, em virtude da ausência de nuvens, esse ar mais frio atuando", disse.