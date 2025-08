Homem é preso em Uberaba por armazenar pornografia infantil

O material apreendido na casa do investigado será periciado — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Uberaba (MG) — Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (31), durante a Operação One by One IX, deflagrada pela Polícia Federal (PF). Ele é acusado de armazenar imagens de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes.

A prisão ocorreu no momento em que os agentes federais cumpriam um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Durante a ação, materiais ilícitos foram apreendidos e serão submetidos à perícia técnica, com o objetivo de identificar a presença de outros crimes e possíveis envolvidos.

Segundo a PF, a Operação One by One é voltada ao combate à armazenamento e à distribuição de conteúdo de exploração sexual infantil na internet. O nome da operação remete à forma como esses arquivos são compartilhados em redes peer-to-peer (P2P) — sistemas descentralizados em que os usuários trocam arquivos diretamente entre si, sem a necessidade de um servidor central. Essas redes são frequentemente usadas por criminosos para disponibilizar conteúdos ilegais em pastas públicas acessíveis a outros usuários.

A legislação brasileira prevê que o armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes é crime e, caso condenado, o suspeito poderá enfrentar pena de até 10 anos de prisão.

A Polícia Federal reforça que denúncias anônimas podem ser feitas por meio do canal oficial da corporação ou pelo Disque 100, serviço nacional de proteção aos direitos humanos.