Morador em situação de rua provoca corte profundo em rosto de mulher em BH

Uma mulher de 46 anos sofreu um corte profundo em parte do rosto, nessa quinta-feira (4/5), depois de dizer a um homem em situação de rua que não tinha dinheiro. Ele foi preso, encaminhado à delegacia e deu entrada no sistema prisional, informou a Polícia Civil à reportagem no início da noite desta sexta-feira (5/5).

O suspeito, segundo o registro da ocorrência policial, estava em frente a uma padaria no bairro Lourdes, na região Centro-Sul da capital, pedindo ajuda para as pessoas que passavam. Além de dinheiro, ele pedia comida às pessoas, segundo informado por uma testemunha que flagrou a ação do homem.

Ainda conforme a PM, a vítima ficou ferida depois de o homem – irritado pela negativa da mulher em dar dinheiro a ele – pegar uma pedra e jogar sobre o carro dela, que acabou atravessando o vidro da porta do motorista e atingindo o rosto da mulher.

Após o crime, ele fugiu, mas acabou localizado e preso na esquina entre a Rua dos Aimorés e a Avenida Amazonas, no Centro. A pedra utilizada no crime e uma faca que estava com o homem foram apreendidas e levadas à delegacia.

Em nota, a Polícia Civil disse que o homem de 46 anos foi ouvido na Central Estadual do Plantão Digital, “onde a prisão em flagrante delito foi ratificada pelo crime de lesão corporal”.

“Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da justiça. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) não divulga nem confirma dados de pessoas suspeitas e/ou investigadas com fundamento na Lei de Abuso de Autoridade”, finaliza a instituição policial.