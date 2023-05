Moradores da Região Leste de BH podem contar com mais um centro de saúde

Um novo Centro de Saúde será entregue à população nesta terça-feira (30/5). A unidade fica na Rua São Vicente, 735, Bairro Granja de Freitas, na Região Leste de Belo Horizonte . A expectativa é que mais de 7 mil moradores sejam beneficiados.

O local atenderá moradores dos bairros Granja de Freitas, Caetano Furquim, Conjunto Taquaril e Taquaril. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 18h30. A unidade tem capacidade média de 2,4 mil atendimentos por mês.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a população terá acesso aos seguintes serviços no Centro de Saúde Granja de Freitas: atendimento à demanda espontânea, consultas eletivas, serviço de Vacinação, coleta para exames laboratorial, realização de eletrocardiograma e Testes Rápidos, assistência farmacêutica, dispensação de medicamentos, agendamento de consultas especializadas, realização de curativos, atendimento ao paciente agudo com observação, controle de zoonoses com os Agentes de Combate às Endemias e o serviço Fale com a Equipe.

“A nova unidade de saúde possui estrutura com 17 consultórios, sala de vacina, sala de coleta e ECG, Farmácia com sala para assistência farmacêutica, sala de reuniões, sala dos Agentes de Combate à Endemias, Sala de Espera, Recepção, Sala de Triagem, Sala de Observação e procedimentos, além de sala de curativos, área de Saúde Bucal, consultórios odontológicos, sala dos Agentes Comunitários de Saúde, banheiros para pessoas com necessidades especiais e área administrativa”, informou a administração municipal.

Mais unidades

Neste mês a Prefeitura de Belo Horizonte assinou um contrato com a parceria privada para a construção de mais seis centros de saúde até o final de 2024. As novas unidades beneficiarão cerca de 77 mil pessoas no Barreiro, Venda Nova, Pampulha e região Leste da capital. O novo documento aumenta para 13 o número de novas unidades a serem construídas na capital até o ano que vem.

O funcionamento das 13 novas unidades beneficiará uma população de aproximadamente 175 mil pessoas, levando assistência de melhor qualidade para diversas regiões de Belo Horizonte e uma média de 3 a 5 mil atendimentos mensais em cada novo centro de saúde.

Confira quais profissionais terão no Centro de Saúde Granja de Freitas