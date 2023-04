Moradores de rua de BH ganham almoço em ato solidário na Sexta-Feira Santa

Com o coração aberto e as mãos estendidas aos pobres, os integrantes da Pastoral de Rua distribuíram, nesta Sexta-feira da Paixão, refeições à população em situação de rua em Belo Horizonte. Preparados na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte da capital, os alimentos foram entregues no Viaduto Santa Tereza.

O almoço, com o total de 700 refeições, foi servido nas mesas sob o viaduto, na frente da Serraria Souza Pinto. O marmitex, com arroz, feijão, macarrão com sardinha, farofa, salada de legumes e um refrigerante, era dado aos que estavam sentados, de forma a garantir a organização. Não havia filas.

O casal Bruno Mendes, de 28, e Daniele Guilherme Borges, carioca, de 33, agradeceu. "Muito bom estar aqui. Só fico com saudade dos meus quatro filhos que estão no Rio de Janeiro" , lamentou a mulher, que está grávida de dois meses.