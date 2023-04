Moradores em situação de rua participam de procissão no Centro de BH

A Sexta-feira da Paixão marca o calvário e a morte de Jesus Cristo na cruz e pode significar também união, solidariedade, partilha. Nesta manhã (7), população em situação de rua, em Belo Horizonte , participa de uma procissão que saiu às 10h da Praça Rui Barbosa (Estação) rumo ao Viaduto Santa Tereza, na Região Central. À frente do cortejo, carregam uma cruz com um tecido vermelho, entoando hinos religiosos a exemplo de "O povo de Deus". Antes da caminhada, cada um recebeu um cordão com um crucifixo.

Marcos Antônio dos Santos Duarte, de 22 anos, é quem carrega a cruz. Ele morou seis anos na rua e hoje está no Abrigo São Paulo. "Tenho oportunidade de estar aqui, hoje, agradecendo a Deus e a todos os que já me ajudaram".