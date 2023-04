Morre Dona Naná, matriarca do Café Palhares, aos 101 anos

Dona Naná, matriarca da família que administra um dos restaurantes mais icônicos de Belo Horizonte , o Café Palhares, morreu nesta segunda-feira (17/4). A informação foi publicada nas redes sociais do estabelecimento.

Com 101 anos, ela morreu de causas naturais. Em luto, o tradicional ponto não irá abrir na terça-feira (18/4).

"Mãe do João Lúcio e do Luiz Fernando e avó do André, Dona Naná construiu as bases da família e da história do Café Palhares ao lado do marido, Seu Neném", postou em suas redes sociais o restaurante.

No total, Dona Naná deixa sete filhos, 15 netos e 18 bisnetos, além de uma grande quantidades de admiradores do "seu trabalho", que é ponto obrigatório para belorizontinos e turistas na capital mineira.

Um dos pontos mais conhecidos do Centro de Belo Horizonte, o Café Palhares foi fundado em 1938 e tem como seu prato principal o KAOL, que é composto por cachaça (neste caso, o K representa a cachaça), arroz, ovo e linguiça.