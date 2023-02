Morre menina atropelada por carro desgovernado em Uberaba

Morreu nesta quinta-feira (23/2), a menina Ana Alícia dos Santos Silva, de 6 anos, que foi atropelada na última segunda-feira (20/3), ao lado do pai, de 27 anos, por uma carro desgovernado que invadiu uma calçada em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

O homem sofreu fratura na perna direita.

O motorista foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).

A criança foi enterrada ainda ontem (23/2), no Cemitério Memorial Parque, em Uberaba.

Segundo informações divulgadas pelo 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), no dia do acidente, a menina foi encaminhada inconsciente e com traumatismo crânio encefálico grave e laceração extensa na perna direita para a ala pediátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).



A menina e o pai foram surpreendidos pelo carro que invadiu a calçada da Rua Carolina Pucci Mulinar, bairro Alfredo Freire 2, em frente à casa da família.

Com o impacto, o automóvel ainda bateu contra uma árvore e derrubou uma motocicleta.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os trabalhos de praxe no local.

Confira nota da Polícia Civil sobre o caso:



