Morre piloto de avião que caiu neste sábado em BH

O piloto do avião que caiu na tarde deste sábado no Bairro Jardim Montanhês, em Belo Horizonte , morreu após ser resgatado inconsciente das ferragens da aeronave. O homem, que, segundo os bombeiros , tinha 60 anos, foi encaminhado ao Hospital João XXIII junto da filha, de 33, ambos em estado gravíssimo.

A informação foi confirmada no fim da tarde pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). A filha continua sendo assistida pela equipe do hospital.

A aeronave monomotor caiu sobre duas casas nesta tarde. Apesar do susto, nenhum morador ficou ferido. O local foi isolado pelo risco de explosão, mas o Corpo de Bombeiros já eliminaram a chance de combustão causada pelo derramamento de combustível do avião. O acidente será avaliado pelas equipes de perícia da Polícia Civil e da Aeronáutica. Ainda não há informações sobre o trajeto do avião. Outro acidente