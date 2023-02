Morro Vermelho, em Caeté, abre as portas da sua história para o mundo

Memória, cultura e tradições se unem no tricentenário do distrito de Morro Vermelho, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, palco de grandes acontecimentos, entre eles a Guerra dos Emboabas (1707-1709). Para valorizar ainda mais a história e jogar luz sobre o rico acervo, está sendo lançado, nesta sexta-feira (10/2), o portal morrovermelhomg.com.br , pelos jornalistas Geraldo Lopes Guimarães e Viviane Pinheiro, ambos nativos do povoado.

Pesquisador contumaz da história local, Geraldo conta que Morro Vermelho chegou a abrigar, no século 18, mais de 10 mil pessoas, e hoje tem 938 habitantes. "Tivemos aqui fatos pioneiros, como a primeira guerra civil do Brasil e a primeira eleição direta das Américas, além de episódios de resistência aos exorbitantes impostos e seguidas rebeliões e motins.

"O povoado possui um rico acervo de centenas de minas de ouro, sofisticados engenhos de apuração do início do século 18 e ruínas de um arraial que servia de entreposto comercial para bandeirantes, tropeiros e mascates. No portal, mostraremos esses tesouros históricos com documentos, fotografias, vídeos e textos", adianta o jornalista.

Pesquisas

O novo site é resultado de pesquisas ao longo de quarenta anos e abrange mais de 30 páginas, mostrando riquezas culturais, ambientais e tradições centenárias. Segundo os autores, trata-se do primeiro passo para incluir Morro Vermelho no calendário turístico de Minas Gerais, atraindo visitantes para conhecer belezas naturais, cachoeiras, trilhas ecológicas e gastronomia centenária.

"O objetivo final é gerar mais emprego e renda para seus moradores com uma atividade econômica perene, além de deixar registrada, para as gerações futuras, toda a história do povoado, para que não se perca no tempo", ressalta Geraldo Lopes.

O portal, que tem versões para computador e celular, tem o nome de "Morro Vermelho, amor à liberdade" e narra a história de resistência, no início do século 18, com a exploração durante quase 50 anos de mais de 200 minas, das quais foram enviadas milhares de toneladas de ouro para Portugal e Inglaterra.

Geraldo Lopes acrescenta que o site abrange ainda textos sobre o Parque Nacional da Serra do Gandarela e áreas de preservação ambiental, cita tradicionais festas folclóricas e religiosas, como a Cavalhada repetida anualmente desde 1704, e enfoca igrejas centenárias e locais de romarias e peregrinações.

Além de uma galeria de fotos , o portal traz uma página de serviços, na qual o internauta pode conferir onde fica o povoado, como chegar, onde ficar, o que ver, o que comer e o que comprar. Paralela ao site, há a página no Instagram morrovermelhomg enfoca.

O encontro será no Restaurante Alpenrose, em Morro Vermelho, e reunirá autoridades, lideranças, empresários e

gestores de turismo.