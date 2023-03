Motoboy é baleado durante entrega de sanduíche em Santa Luzia

Um motoboy, de 24 anos, foi baleado cinco vezes quando entregava um lanche na noite dessa quinta-feira (16/3), no bairro Santa Matilde, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em conversa com a Polícia Militar, a dona do restaurante responsável pela entrega disse que recebeu um pedido via mensagem de dois sanduíches e um refrigerante para uma rua do bairro.

Porém, quando a vítima saiu para entregar o lanche, a dona recebeu outra mensagem, pedindo a mudança no endereço final. Quando o motoboy estava chegando ao novo endereço, foi abordado pelos suspeitos em um carro preto, que fizeram os disparos.

Os militares encontraram a vítima caída na rua, consciente e se queixando de dores. O homem levou dois tiros nas costas, um em uma das pernas, um no abdômen e um na nádega. Ele foi levado para a UPA de Santa Luzia e transferido para o Hospital João XXIII.

Logo depois do crime, a dona do restaurante enviou nova mensagem para o suposto cliente, que confirmou a entrega do sanduíche. Porém, o lanche foi encontrado no local do crime e devolvido para a proprietária.

Minutos depois, as mensagens foram apagadas pelo cliente.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo, ameaça e uso e consumo de drogas.

As motivações para o crime são desconhecidas. Até o momento, ninguém foi preso.