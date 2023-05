Motociclista atropela cavalo e os dois morrem em Pará de Minas

Um motociclista morreu, na noite desta terça-feira (2/5), ao atropelar um cavalo na BR-262 em Pará de Minas, região Centro-Oeste do estado. O animal também foi morto com o impacto da batida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem seguia no sentido Triângulo Mineiro quando, no Km 400, próximo ao trevo de acesso a Pará de Minas, chocou-se com o cavalo que estava na pista.